Защитник «Крыльев» Костанца назвал аргентинца Гарре лучшим партнером по клубу

Сегодня, 12:50
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» назвал лучшего партнера по клубу.
— Кто ваш лучший партнер по клубу?
— У нас очень много хороших игроков. Конечно, наш новичок, Гарре! Мы говорим на одном языке.
— А видите ли вы в Писарском особенные качества, за счет которых он забивает?
— Он действительно умеет забивать! Нам нужны были такие игроки. Он очень хорош. Здорово, что он играет за нас.
— Какой он?
— Очень приятный человек. Он не так много разговаривает, но Писарский — хороший.