Защитник «Крыльев» Костанца заявил, что премиальные не влияют на мотивацию

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о повышенных премиальных за попадание в первую восьмерку РПЛ.

— В последнем матче уступили «Динамо» — 1:4. Заслужили поражение с таким счетом?

— Думаю, до какого-то момента игра была примерно равной. В первом тайме мы действовали хорошо, в начале второго — тоже нормально. Но, к сожалению, мы пропустили несколько голов, которых не должно было быть.

— Что вы подумали, когда Юрий Горшков забил штрафной?

— Это был красивый гол. Он очень хорошо попал.

— Была новость, что если «Крылья» финишируют выше восьмого места, то вам положены существенные премиальные в качестве мотивации?

— Я думаю, мотивация у нас есть всегда. К сожалению, мы проигрываем. Но проблема не в мотивации.

— То есть выплаты все же будут?

— Ничего особенного.

После 29 туров чемпионата России «Крылья Советов» с 40 очками занимают девятое место в турнирной таблице. Самарцы отстают от «Рубина», занимающего 8-е место, на 1 балл.