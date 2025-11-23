Видео
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:27

Защитник «Крыльев» Орос получил желтую карточку на скамейке запасных в матче с «Ростовом» и заработал дисквалификацию

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз, находясь на скамейке запасных, получил желтую карточку за неспортивное поведение в конце матча 16-го тура РПЛ против «Ростова» (2:0).

25-летний футболист получил предупреждение за перепалку с арбитром в добавленное ко второму тайму время. Эта желтая карточка стала для хорвата четвертой в чемпионате России-2025/26 — из-за перебора предупреждений защитник пропустит матч 17-го тура РПЛ против «Краснодара».

Сразу после того, как главный арбитр матча Владислав Целовальников показал Орозу желтую карточку, защитник получил поздравления от одноклубников, которые сидели с ним на скамейке.

Ороз не появлялся на поле с 18 октября — футболист пропустил пять предыдущих матчей «Крыльев Советов» из-за травмы. Игра с «Ростовом» стала для хорвата первой за месяц, в которой он попал в заявку.

