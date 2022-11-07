Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:47

Защитник Александр Солдатенков: «Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свое первое попадание в сборную России.

— Долго ли ждал вызова в сборную, куда уже давно ездили твои партнеры по «Крыльям»? Как воспринял вызов?

— Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно. Пока сложно это воспринимать. Не скажу, что ждал вызова. Конечно, всегда хотел попасть в сборную, но не акцентировал на этом внимание.

— Игорь Осинькин отмечал, что ты — капитан «Крыльев». Сыграло ли это роль, хоть Валерий Карпин и передает капитанскую повязку от игрока к игроку?

— Возможно, какую-то роль повязка сыграла, но не думаю, что большую.

— Чувствуешь, в чем прибавил сейчас, что добился вызова в сборную?

— Это решает тренерский штаб. Тогда, наверное, я был не готов, а сейчас тренер хочет познакомиться поближе.

— Общались ли уже с Пиняевым? Он будет одним из самых молодых игроков в истории сборной, как думаешь, будут его подтравливать в команде?

— Да, думаю, немножко подтравят, но это нормально.

— Чувствуется в последних матчах, что он становится лидером команды?

— Да, молодец, прибавляет от матча к матчу. Думаю, его ждет серьезный карьерный рост и великое будущее, — сказал Солдатенков Metaratings.ru.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а с командой Узбекистана — 20 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krylev-soldatenkov-dumayu-pinyaeva-zhdyet-velikoe-budushchee-1407156/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Александр Солдатенков
0
Читайте также
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Бои без правил до нокаута. Самый загадочный и жестокий промоушен Европы
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Гендиректор «Ахмата» объяснил вызов Садулаева в сборную тем, что Карпин видит в нем потенциал
Дасаев — о составе сборной России: «В «Зените» играют одни иностранцы. Кого там брать?»
Кавазашвили считает оправданным вызов шести спартаковцев в сборную: «Команда на подъеме»
В «Нижнем Новгороде» считают, что защитник Агапов закрепится в сборной России
Колоскова не удивляет количество новичков в сборной: «Идет знакомство с футболистами, у которых есть потенциал»
Агент Сычевого прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Педро Габриэля отстранили от тренировок с основной командой «Локомотива»

Пиняев: «Моя задача — выходить на поле в футболке «Крыльев» и помогать команде»