Защитник Александр Солдатенков: «Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент»

Сегодня, 19:47
Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свое первое попадание в сборную России.
— Долго ли ждал вызова в сборную, куда уже давно ездили твои партнеры по «Крыльям»? Как воспринял вызов?
— Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно. Пока сложно это воспринимать. Не скажу, что ждал вызова. Конечно, всегда хотел попасть в сборную, но не акцентировал на этом внимание.
— Игорь Осинькин отмечал, что ты — капитан «Крыльев». Сыграло ли это роль, хоть Валерий Карпин и передает капитанскую повязку от игрока к игроку?
— Возможно, какую-то роль повязка сыграла, но не думаю, что большую.
— Чувствуешь, в чем прибавил сейчас, что добился вызова в сборную?
— Это решает тренерский штаб. Тогда, наверное, я был не готов, а сейчас тренер хочет познакомиться поближе.
— Общались ли уже с Пиняевым? Он будет одним из самых молодых игроков в истории сборной, как думаешь, будут его подтравливать в команде?
— Да, думаю, немножко подтравят, но это нормально.
— Чувствуется в последних матчах, что он становится лидером команды?
— Да, молодец, прибавляет от матча к матчу. Думаю, его ждет серьезный карьерный рост и великое будущее, — сказал Солдатенков Metaratings.ru.
Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.
Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а с командой Узбекистана — 20 ноября.