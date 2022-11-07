Защитник Александр Солдатенков: «Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент»

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свое первое попадание в сборную России.

— Долго ли ждал вызова в сборную, куда уже давно ездили твои партнеры по «Крыльям»? Как воспринял вызов?

— Когда вызывают в сборную в первый раз, это волнительный момент, к этому надо относиться достаточно серьезно. Пока сложно это воспринимать. Не скажу, что ждал вызова. Конечно, всегда хотел попасть в сборную, но не акцентировал на этом внимание.

— Игорь Осинькин отмечал, что ты — капитан «Крыльев». Сыграло ли это роль, хоть Валерий Карпин и передает капитанскую повязку от игрока к игроку?

— Возможно, какую-то роль повязка сыграла, но не думаю, что большую.

— Чувствуешь, в чем прибавил сейчас, что добился вызова в сборную?

— Это решает тренерский штаб. Тогда, наверное, я был не готов, а сейчас тренер хочет познакомиться поближе.

— Общались ли уже с Пиняевым? Он будет одним из самых молодых игроков в истории сборной, как думаешь, будут его подтравливать в команде?

— Да, думаю, немножко подтравят, но это нормально.

— Чувствуется в последних матчах, что он становится лидером команды?

— Да, молодец, прибавляет от матча к матчу. Думаю, его ждет серьезный карьерный рост и великое будущее, — сказал Солдатенков Metaratings.ru.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана 17 ноября, а с командой Узбекистана — 20 ноября.