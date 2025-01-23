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Сегодня, 12:15

Защитник «Крыльев Советов» Бейл похвалил уровень детской медицины в России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, каково иностранцу растить ребенка в России.

«Да все отлично. В Самаре можно отправиться с малышом на пляж, погулять в парке... Единственная проблема заключается в том, что здесь мы только вдвоем с женой, с нами нет родителей, которые могли бы помочь. Иногда ребенок превращает тебя в сумасшедшего. Есть у детей такой свойство.

Малыш наблюдается в медицинском центре «Мать и дитя», если у меня есть время, я тоже хожу с ними туда. Язык? Там есть один специалист, говорящий на английском. Плюс мы потихонечку начинаем понимать русский, так что справляемся. Уровень детской медицины в России? Такой же, как и в Нидерландах. Вакцинируют теми же самыми лекарствами, например. Так что вообще никаких проблем не возникло», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт 25-летнего защитника рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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