Защитник «Крыльев Советов» Бейл признался, что имел несколько предложений от других клубов в 2022 году

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, почему решил остаться в российской команде в 2022 году.

Весной и летом того года ряд легионеров команд РПЛ покинули лигу благодаря правилу ФИФА, позволявшему иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

«Мог ли я уехать в 2022 году? В тот момент мне поступило несколько предложений, но «Крылья» вышли [на меня] с новым контрактом, так что я принял решение остаться. Это была единственная и главная причина, по которой я не уехал», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Бейл играет за «Крылья» с 2021 года. Контракт 29-летнего голландца действует до ближайшего лета.