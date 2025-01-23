Защитник «Крыльев Советов» Бейл признался, что предпочитает креветок волжским ракам

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что не очень сильно впечатлился вареными раками.

«Пробовал в Самаре пиво с раками. Вообще, лично для меня раки не так хороши, как креветки и лобстеры. Нужно проделать огромную работу, прежде чем доберешься до мяса. С креветками в этом плане куда проще. Сам вкус раков превосходный, тут вообще никаких вопросов, но так мало мяса и так много усилий... Заказывал раков, когда приезжали друзья из Нидерландов, и у них то же мнение», — сказал игрок «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт 29-летнего голландца рассчитан до ближайшего лета.