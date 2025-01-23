Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:19

Защитник «Крыльев Советов» Бейл признался, что предпочитает креветок волжским ракам

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что не очень сильно впечатлился вареными раками.

«Пробовал в Самаре пиво с раками. Вообще, лично для меня раки не так хороши, как креветки и лобстеры. Нужно проделать огромную работу, прежде чем доберешься до мяса. С креветками в этом плане куда проще. Сам вкус раков превосходный, тут вообще никаких вопросов, но так мало мяса и так много усилий... Заказывал раков, когда приезжали друзья из Нидерландов, и у них то же мнение», — сказал игрок «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт 29-летнего голландца рассчитан до ближайшего лета.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
Читайте также
Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом на трассе под Волгоградом
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Хендрикс снялась с чемпионата Европы-2025
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя