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Сегодня, 13:00

Защитник «Крыльев Советов» Бейл признался, что жизнь в России превзошла его ожидания

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что Россия произвела на него приятное впечатление.

«Россия оказалась намного лучше, чем я ожидал. Летом здесь красиво практически везде. До приезда считал, что везде один снег, кругом сугробы. А увидел, что тут великолепные города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи... Намного выше ожиданий. Больше того, скажу, что пока в России не встретил ни одного плохого местечка, везде приятно.

В Нидерландах люди с самого начала очень открытые, дружелюбные. Возможно, даже чересчур. В России народ сперва закрытый, но спустя какое-то время люди становятся твоими друзьями, возможно, дружат даже лучше нидерландцев», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт 29-летнего защитника рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
2
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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