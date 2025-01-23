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Защитник «Крыльев Советов» Бейл: «На русской рыбалке пьют и изредка ловят рыбу? У нас примерно так же»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что любит купаться в Волге.

«Плавал там более сотни раз! Каждый солнечный день, когда есть время, идем купаться на Волгу. У нас в реках такая же холодная и не очень красивая коричневая вода, но, мне кажется, Волга все равно чистая.

Только на рыбалку так и не выбрался. В Нидерландах она выглядит примерно так же, как и в России. Есть два варианта: выехать на реку на лодке и ловить оттуда или рыбачить непосредственно с берега. Я предпочитаю ходить на рыбалку в теплую погоду, поэтому мне не приходится пить водку или разжигать огонь», — сказал Бейл «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья» с 2021 года. Контракт 29-летнего голландца с клубом рассчитан до ближайшего лета.

Источник: РБ Спорт
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ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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