Защитник «Крыльев Советов» Бейл рассказал о мечте проехать по Транссибирской магистрали

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что мечтает отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали.

«На этот раз поехал в отпуск на Кюрасао. Это местечко недалеко от Суринама, на берегу Карибского моря, является частью нидерландской колонии. Там все говорят на моем языке, что намного облегчает все процессы. Плюс гарантирована изумительная погода. Правда, лететь туда аж 10 часов. Выбрал простой отдых — релакс, ничего особенного. Никаких туристических походов. Просто лежишь на пляже, потом возвращаешься в свой домик.

Отпуск в России? Да, хотели поехать с женой. Но сейчас у нас родился ребенок, так что все стало немножечко сложнее. Мы всерьез думали отправиться по Транссибирской магистрали, доехать из Москвы до другой стороны страны — до Владивостока, например. Очень хочется все это увидеть, побывать в том же Якутске. Желание остается, теперь только нужно найти время», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Контракт 29-летнего голландца с клубом рассчитан до ближайшего лета.