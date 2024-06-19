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Защитник «Крыльев» Бейл: «У Самары есть что-то общее с Мюнхеном или Гамбургом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил Самару с немецкими городами.

«Самара — очень большой город. В Амстердаме живет миллион человек, а в Самарской области — более трех миллионов. У Самары есть что-то общее с немецкими городами типа Мюнхена или Гамбурга. В Самаре много хороших ресторанов», — приводит слова Бейла Sport24.

28-летний голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне защитник провел 23 матча за «Крылья», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-657459-gollandskiy-zashchitnik-krylyev-beyl-sravnil-samaru-s-myunkhenom
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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