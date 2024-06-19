Защитник «Крыльев» Бейл: «У Самары есть что-то общее с Мюнхеном или Гамбургом»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл сравнил Самару с немецкими городами.

«Самара — очень большой город. В Амстердаме живет миллион человек, а в Самарской области — более трех миллионов. У Самары есть что-то общее с немецкими городами типа Мюнхена или Гамбурга. В Самаре много хороших ресторанов», — приводит слова Бейла Sport24.

28-летний голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне защитник провел 23 матча за «Крылья», в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.