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Сегодня, 17:06

Защитник «Крыльев» Бейл: «Мне жаль арбитров. У них очень сложная работа»

Алина Савинова
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о работе арбитров на матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

«Всегда говорю, что мне жаль арбитров. У них очень сложная работа. Касательно качества их работы ничего не могу сказать — мне сложно оценивать. Но я уважаю каждого судью!» — приводит «Чемпионат» слова Бейла.

Бейл перешел в самарский клуб летом 2021 года из «Эммена». Его контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года.

В матче 22-го тура РПЛ самарская команда обыграла «Сочи» (2:1). На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5061977-zaschitnik-ks-bejl-mne-zhal-arbitrov-u-nih-slozhnaya-rabota-no-ya-uvazhayu-kazhdogo-sudyu.html
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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