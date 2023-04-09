Защитник «Крыльев» Бейл: «Мне жаль арбитров. У них очень сложная работа»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл поделился мнением о работе арбитров на матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

«Всегда говорю, что мне жаль арбитров. У них очень сложная работа. Касательно качества их работы ничего не могу сказать — мне сложно оценивать. Но я уважаю каждого судью!» — приводит «Чемпионат» слова Бейла.

Бейл перешел в самарский клуб летом 2021 года из «Эммена». Его контракт с «Крыльями» рассчитан до лета 2025 года.

В матче 22-го тура РПЛ самарская команда обыграла «Сочи» (2:1). На данный момент «Крылья Советов» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 24 очка.