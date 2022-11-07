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Сегодня, 11:37

Защитник «Крыльев Советов» Бейл заявил, что на него оказывали давление из Нидерландов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что в марте на него оказывалось давление из Нидерландов в связи с тем, что он выступает в России.

«Самара для меня — это второй дом, я здесь уже полтора года. Моя жена живет со мной, мне все нравится. Люди очень добрые, есть хорошие рестораны, да и летом в Самаре прекрасно. В марте на меня оказывалось небольшое давление со стороны Нидерландов, но сейчас ничего такого нет», — приводит слова Бейла РИА «Новости Спорт».

Бейл перешел в «Крылья Советов» в августе 2021 года из нидерландского клуба «Эммен». Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за «Крылья» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221107/futbol-1829582012.html
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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