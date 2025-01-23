Защитник «Крыльев Советов» Бейл заявил, что Угальде похож на Агуэро

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл, что верит в интерес к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде со стороны «Манчестер Сити».

«Полагаю, он как раз пришел в голландскую лигу, когда я уехал в Россию. Что касается его первого сезона в РПЛ, нужно понимать, что здесь действительно очень хорошие защитники, и ему потребовалось время на адаптацию к такому футболу. А сейчас, вы и сами видите, он лучший бомбардир, забивает множество голов.

«Манчестер Сити»? А почему нет. Когда ты смотришь на то, как он играет, можешь увидеть в нем [Серхио] Агуэро, они похожи. Плюс Манфреду только 22 года, у него еще много пространства для развития и в будущем он вполне может перейти в реально большой клуб», — цитирует Бейла «РБ Спорт».

Угальде выступал за «Твенте» в чемпионате Нидерландов с 2021 по 2024 год. В текущем сезоне РПЛ он забил 15 голов в 18 матчах.

Бейл играет за «Крылья» с 2021 года, контракт 29-летнего футболиста рассчитан до ближайшего лета.