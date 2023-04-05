Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца объяснил, зачем ему российское гражданство

Сегодня, 14:21
Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца заявил, что не против получить российское гражданство.
«Точно не имею ничего против российского гражданства. Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще — например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба — минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом — почему нет?» — цитирует Фернандо Metaratings.ru.
Ранее о желании получить российский паспорт заявил другой игрок самарского клуба — аргентинец Бенхамин Гарре.