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Сегодня, 13:32

Костанца: «В «Крыльях Советов» получаю самую высокую зарплату за всю карьеру»

Бразилец Костанца высказался о своей зарплате в «Крыльях Советов»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о своей зарплате в самарском клубе.

«Получаю в «Крыльях» 600 тысяч евро в год? Не могу раскрывать цифры. Но главное, что семью обеспечиваю. Наверное, в Самаре получаю самую высокую зарплату за всю карьеру», — приводит слова Костанцы Sport24.

24-летний бразилец играет за «Крылья Советов» с января прошлого года. Он перешел в клуб из «Шерифа» за 800 тысяч евро.

В текущем сезоне Костанца провел 14 матчей за самарскую команду во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 миллиона евро.

«Крылья Советов» в текущем сезоне РПЛ занимают третье место в турнирной таблице. Команда набрала 22 очка в 13 матчах. В следующем туре самарцы 5 ноября сыграют с «Краснодаром».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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