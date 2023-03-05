Констанца: «Рад за Пиняева и Глушенкова. Все пожелали им удачи»

Сегодня, 12:35
Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» рассказал об уходе из клуба Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
— Как прошла предсезонная подготовка под руководством Осинькина?
— Думаю, сборы прошли хорошо. У нас было полтора месяца. Все прошло так, чтобы мы были готовы к возобновлению сезона.
— Пиняев и Глушенков покинули «Крылья Советов». Вы как-то прощались с ними?
— Да! У нас есть группа в вотсапе, где все с ними попрощались и пожелали удачи.
— Рады тому, что они ушли в «Локомотив», хоть они и ниже вас в таблице?
— Рад за них. Если они захотели перейти, значит, так было лучше для них.
В декабре 2022 года Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив». Контракты с игроками рассчитаны на 4 года.