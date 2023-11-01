Защитник «Крыльев Советов» Костанца: «Очень люблю Рио, но Москва лучше»

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил Рио-де-Жанейро и Москву.

«Мое детство прошло в районе Тижука в Рио. Только не путайте с Барра де Тижука, где живут богатые. Вокруг нас было много фавел, приходилось видеть на улицах неприятные вещи. Но я знал, как вести себя в своем районе. Помимо Самары в России посмотрел Москву, Петербург и Сочи. Мне больше понравилась столица, супруге — Петербург. Рио или Москва? Это два прекрасных города. Очень люблю Рио. Но из того, что видел в Москве, могу сказать, что жизнь тут лучше. Давайте так: Рио идеально подходит для отдыха, а Москва — для жизни», — приводит слова Костанцы Sport24.

24-летний бразилец в январе 2022 года заключил контракт на 3,5 года с «Крыльями Советов». За это время он сыграл за клуб 43 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.