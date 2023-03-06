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Сегодня, 09:20

Бразилец Костанца сравнил стиль пенальти Писарского со стилем Неймара

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» оценил разбег нападающего Владимира Писарского при пробитии пенальти.

— С чем вы можете сравнить разбег Писарского перед пенальти?

— Это его особенный стиль. Немного похоже на Неймара! (Смеется) Хорошо, что он забил.

— По-вашему, такая манера пробития пенальти — что-то неуважительное или это нормально?

— Не думаю, это нормально. Почему он не может пробивать пенальти таким образом?

В этом сезоне Писарский сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.

Владимир Сычевой (Писарский)
ФК Крылья Советов (Самара)
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