Бразилец Костанца сравнил стиль пенальти Писарского со стилем Неймара

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» оценил разбег нападающего Владимира Писарского при пробитии пенальти.

— С чем вы можете сравнить разбег Писарского перед пенальти?

— Это его особенный стиль. Немного похоже на Неймара! (Смеется) Хорошо, что он забил.

— По-вашему, такая манера пробития пенальти — что-то неуважительное или это нормально?

— Не думаю, это нормально. Почему он не может пробивать пенальти таким образом?

В этом сезоне Писарский сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.