Источник: защитник «Крыльев» Бейл может перейти в ЦСКА

8 июля, 23:18
ЦСКА может оформить трансфер защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, армейцы проявляют интерес к 27-летнему нидерландцу и уже встречались с представителями игрока 8 июля в Москве.
Бейл перешел в «Крылья» из «Эммена» в 2021 году. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. Игрок заключил с самарцами контракт до лета 2025 года. Текущую стоимость защитника Transfermarkt оценивает в 1,8 миллиона евро.
Бейл провел за «Крылья» 61 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.