Гленн Бейл — о комментарии Радимова про «девочек»: «Оу, катастроф!»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» поделился мнением о критике.

Перед матчем 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) защитник самарцев Гленн Бейл в качестве мотивации разместил в раздевалке цитаты эксперта Владислава Радимова с жесткой критикой команды.

— Как тебе в голову пришла эта история?

— Я просто прочитал это в интернете.

— Часто вообще читаешь?

— Да, я думал: «Оу, катастроф!»

— Много видишь критики?

— Немного. Но это было очень плохо. Думал, что если ребята тоже это читают, будет хорошей мотивацией, чтобы играли с горящими глазами. И мы сыграли с горящими глазами.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают 11-е место в РПЛ.