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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с отмененным голом защитника «Спартака» Георгия Джикии из-за офсайда в матче 12-го тура РПЛ (2:5).
— Почему «Спартак» так уверенно победил «Крылья Советов» вчера?
— Мы очень плохо сыграли в обороне, не реализовали все свои моменты, а они забили целых пять мячей нам. К сожалению, наша оборона сыграла недостаточно качественно.
— Что ты думаешь по поводу спорного момента в первом тайме с Джикией?
— Там был чистый офсайд. Я не знаю правил, но как по мне, если есть офсайд, то желтых или красных карточек быть не может.
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