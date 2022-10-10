Бейл — об эпизоде с Джикией: «Если есть офсайд, желтых или красных карточек быть не может»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» оценил эпизод с отмененным голом защитника «Спартака» Георгия Джикии из-за офсайда в матче 12-го тура РПЛ (2:5).

— Почему «Спартак» так уверенно победил «Крылья Советов» вчера?

— Мы очень плохо сыграли в обороне, не реализовали все свои моменты, а они забили целых пять мячей нам. К сожалению, наша оборона сыграла недостаточно качественно.

— Что ты думаешь по поводу спорного момента в первом тайме с Джикией?

— Там был чистый офсайд. Я не знаю правил, но как по мне, если есть офсайд, то желтых или красных карточек быть не может.