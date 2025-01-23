Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:55

Бейл: «Чувствую себя в безопасности и в Европе, и в России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что чувствует себя в безопасности как в Европе, так и в России.

«Я себя всегда чувствую в безопасности в Европе. Но и в России тоже безопасно. С правильным режимом у тебя нигде не возникнет проблем. Сталкивался ли когда-нибудь с ДПС в России. Никогда, наверное, потому что я хороший водитель. Инструкций в клубе насчет того, как с ними общаться, мне тоже не давали. Думаю, надо ввести себя с ними по-доброму», — приводит «РБ Спорт» слова Бейла.

Футболист выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
1
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
Читайте также
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Агенты Угальде шантажируют клуб. Что происходит в «Спартаке»
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Захарова заявила о растерянности Каллас перед лицом администрации Трампа
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Общий размер маткапитала составит 912 тыс. рублей в 2025 году
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя