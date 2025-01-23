Бейл: «Чувствую себя в безопасности и в Европе, и в России»

Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл признался, что чувствует себя в безопасности как в Европе, так и в России.

«Я себя всегда чувствую в безопасности в Европе. Но и в России тоже безопасно. С правильным режимом у тебя нигде не возникнет проблем. Сталкивался ли когда-нибудь с ДПС в России. Никогда, наверное, потому что я хороший водитель. Инструкций в клубе насчет того, как с ними общаться, мне тоже не давали. Думаю, надо ввести себя с ними по-доброму», — приводит «РБ Спорт» слова Бейла.

Футболист выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.