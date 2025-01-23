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Сегодня, 19:40

Защитник «Крыльев Советов» Бейл: «В борще намешано слишком много ингредиентов»

Алина Савинова
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Голландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что ему не пришлись по вкусу борщ и пельмени.

В одном из интервью 29-летний футболист признавался, что не ест блюда русской кухни.

«Борщ и пельмени? Пробовал и то и другое. Ни одно, ни другое вкусным не показалось. В борще намешано слишком много ингредиентов, да и сам вкус бульона не очень. Мне больше по душе другие супы: томатный, овощной, суп из броколли», — приводит «РБ Спорт» слова Бейла.

Футболист выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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