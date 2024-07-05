Бейл: «Светошумовая граната на тренировке — классическая шутка Фролова»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» высказался о партнерах по команде.

— В прошлом году, когда тебя спросили о самом сумасшедшем партнере, ты назвал Матео Барача. А как же Фролов, который приносил на тренировку светошумовую гранату?

— Это классическая шутка Евгения, мои комплименты ему, ха-ха! А Барач — мой хороший друг. До сих пор общаемся, несмотря на то что он сейчас играет в Казахстане. С ним легко найти общий язык.

Голландец выступает за самарский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 2 миллиона евро.