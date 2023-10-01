Защитник «Крыльев Советов» Горшков: «Видел заголовок о том, что Самара — красно-белая. Ни в коем случае!»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поблагодарил болельщиков за поддержку во время матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (4:0) и прокомментировал разгромную победу над красно-белыми.

Футболист сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«23 тысячи человек на трибунах? Это очень классно, благодарен болельщикам. И хочется сказать: вчера видел заголовок о том, что Самара — красно-белая. Ни в коем случае! Она всегда зелено-бело-синяя», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Горшков.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 10 матчах. В следующем туре РПЛ самарцы сыграют против «Пари НН» на выезде 8 октября.