Защитник «Крыльев Советов» Горшков о разгроме «Спартака»: «Счет не по игре, мы слишком много забили»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Футболист сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Считаю, счет не по игре, потому что мы слишком много забили. При этом у «Спартака» тоже были моменты. Но мы использовали свои шансы, бились друг за друга, настраивались на этот матч. Пришло много людей, мы очень довольны. Хочется сказать спасибо в первую очередь семье, которая меня всегда поддерживает. Эта награда лучшему игроку матча — первая для меня. Особенно приятно получить ее за игру против «Спартака», — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Горшков.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком в 10 матчах. В следующем туре РПЛ самарцы сыграют против «Пари НН» на выезде 8 октября.