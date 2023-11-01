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Сегодня, 11:06

Защитник «Крыльев Советов» Костанца оценил шансы Осинькина возглавить «Спартак»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Игоря Осинькина.

«Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Отлично работает с молодежью, а у нас одна из самых юных команд чемпионата, если не ошибаюсь. Тренер помогает всем развиваться. Мог бы сделать «Спартак» чемпионом? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом», — приводит слова Костанцы Sport24.

58-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда стала победителем первенства ФНЛ-2020/21 и спустя год вернулась в РПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила «Локомотиву» (1:3).

Летом 2022 года Осинькин заключил новый трехлетний контракт с клубом.

В текущем сезоне РПЛ «Крылья» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 13 матчах.

Источник: Sport24
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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