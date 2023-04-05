Защитник «Крыльев» Костанца: «Пиняев талантливый, но с Винисиусом я бы пока не стал его сравнивать»

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Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца оценил шансы российского нападающего Сергея Пиняева вырасти до уровня форварда «Реала» Винисиуса Джуниора.
«Может ли Пиняев достичь уровня Винисиуса? Пиняй пока еще очень молодой. У него отличные скиллы, он действительно талантливый. Но с Винисиусом я бы пока не стал его сравнивать — Винисиус уже на совсем другом уровне. На мой взгляд, он один из лучших в мире прямо сейчас. Но у меня нет сомнений, что, если Пиняй продолжит развиваться и физически, и ментально, то он достигнет очень высокого уровня», — цитирует футболиста Metaratings.ru.
Пиняев с 2021 по 2022 год выступал в «Крыльях Советов». В январе 2023-го 18-летний футболист перешел в «Локомотив». На его счету семь матчей за московскую команду и один гол.