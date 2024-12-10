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Сегодня, 08:30

Защитник «Крыльев Советов» Ороз: «В России мне хватит 30 тысяч рублей в месяц»

Руслан Минаев
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Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Хватит ли мне 30 тысяч рублей? В России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому что это дешевле, а потому что так лучше и правильнее», — цитирует Ороза Metaratings.ru.

В середине октября вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

Источник: Metaratings.ru
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ФК Крылья Советов (Самара)
Доминик Ороз
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