Защитник «Крыльев Советов» Ороз: «В России мне хватит 30 тысяч рублей в месяц»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, сколько денег тратит в месяц.

«Хватит ли мне 30 тысяч рублей? В России? Да, вполне. Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой. Не потому что это дешевле, а потому что так лучше и правильнее», — цитирует Ороза Metaratings.ru.

В середине октября вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.