Сегодня, 14:30
Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в разговоре с «СЭ» высказался о продолжении своей будущей карьеры.
— Где видишь себя через три года?
— На футбольном поле.
— Неважно, какого клуба?
— Очень важно! Я люблю «Крылья», город, болельщиков. Не знаю, как дальше все сложится. Но если и через три года буду играть в Самаре — это замечательно!
Горшков стал игроком «Крыльев Советов» в августе 2020 года. Всего он провел 128 матчей за самарскую команду, в которых отметился 7 голами и 18 результативными передачами.