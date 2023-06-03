Защитник «Крыльев» Зотов не исключает, что «Спартак» мог сдаться, узнав счет в матче ЦСКА — «Ростов»

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в заключительном туре РПЛ (1:0).

— Были реально ощущение, что можете вылететь, по ходу матча?

— Да, конечно. Все готовились к матчу, все переживали, были заряжены в любой момент выйти на поле. Слава богу, что остались в премьер-лиге, — цитирует Зотова Metaratings.ru.

— Следили, как дела у «Факела», «Нижнего»?

— Нет, только в конце матча узнали, как сыграли.

— Откуда возникли эмоции в концовке первого тайма?

— Это обычная перепалка, когда градус игры повышенный, кому-то что-то не нравится.

— Во втором тайме все было спокойно. «Спартак» сдался, услышав, что ЦСКА ведет 4:0?

— Вполне возможно. Не удивлюсь, если так.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Самарский клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон. Команду с 2020 года возглавляет Игорь Осинькин.