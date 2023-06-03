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Сегодня, 20:22

Защитник «Крыльев» Зотов не исключает, что «Спартак» мог сдаться, узнав счет в матче ЦСКА — «Ростов»

Алина Савинова
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в заключительном туре РПЛ (1:0).

— Были реально ощущение, что можете вылететь, по ходу матча?

— Да, конечно. Все готовились к матчу, все переживали, были заряжены в любой момент выйти на поле. Слава богу, что остались в премьер-лиге, — цитирует Зотова Metaratings.ru.

— Следили, как дела у «Факела», «Нижнего»?

— Нет, только в конце матча узнали, как сыграли.

— Откуда возникли эмоции в концовке первого тайма?

— Это обычная перепалка, когда градус игры повышенный, кому-то что-то не нравится.

— Во втором тайме все было спокойно. «Спартак» сдался, услышав, что ЦСКА ведет 4:0?

— Вполне возможно. Не удивлюсь, если так.

«Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Самарский клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон. Команду с 2020 года возглавляет Игорь Осинькин.

Источник: https://metaratings.ru/news/zotov-sdalsya-li-spartak-uznav-chto-cska-vedyot-4-0-vpolne-vozmozhno-ne-udivlyus-256113/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Георгий Зотов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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