Защитник «Локомотива» Морозов — о ничьей с «Динамо»: «Думаю, мы были ближе к победе»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 12-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0).

«Хорошая, боевая игра с обоюдоострыми моментами. Думаю, мы были все-таки ближе к победе, играли с преимуществом, но в итоге ничья. Реализуй мы хотя бы одну из своих возможностей, вполне могли бы заработать и три очка. В то же время сыграли на ноль в обороне, что всегда приятно и говорит о том, что сыграли достаточно дисциплинированно и организованно. Насколько тяжело было против атакующий линии «Динамо»? У них хорошая, качественная атака. Есть индивидуально сильные футболисты, но в принципе мы были к этому готовы, разбирали их игру. Если не пропустили, значит все сделали правильно и справились со своей задачей», — сказал Морозов «СЭ».

«Локомотив» набрал 20 очков и вышел на третье место в РПЛ. «Динамо» с 18 очками идет на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома сыграют с «Ростовом». Игра пройдет 28 октября. «Динамо» на день позже на своем поле примет «Урал».