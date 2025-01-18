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Сегодня, 15:24

Морозов — об отпуске: «Неделю отдыхал и начал тренировки»

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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» рассказал, как провел отпуск.

«Отпуск прошел отлично, слетал заграницу, отдохнул сполна. Но достаточно быстро начал тренироваться. Всего неделю отдыхал и начал тренировки. Съездил к друзьям в Орел, в Воронеж заглянул», — сказал Морозов «СЭ».

В нынешнем сезоне защитник Евгений Морозов сыграл 9 матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.

«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.

Дарик Агаларов

ФК Локомотив (Москва)
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