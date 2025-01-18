Сегодня, 15:24
Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» рассказал, как провел отпуск.
«Отпуск прошел отлично, слетал заграницу, отдохнул сполна. Но достаточно быстро начал тренироваться. Всего неделю отдыхал и начал тренировки. Съездил к друзьям в Орел, в Воронеж заглянул», — сказал Морозов «СЭ».
В нынешнем сезоне защитник Евгений Морозов сыграл 9 матчей за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.
«Локомотив» вышел из отпуска 12 числа. Подготовительные сборы команда проведет в ОАЭ.
После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре балла.
Дарик Агаларов