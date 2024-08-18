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Сегодня, 20:33

Нагорных: «Фассон не сможет нам помочь 3 месяца»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал физическое состояние защитника команды Лукаса Фассона.

Бразилец получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:0).

— Каждый день читаю, что мы с кем-то ведем переговоры. До меня не доходило. Нам нужно укрепить линию защиты. Лукас Фассон, наверное, месяца 3 не сможет нам помочь. Но, как мы и говорили, мы в рамках тех возможностей, которые есть у клуба.

— 3 месяца?

— Мышечная травма. Надеемся, что восстановится раньше.

23-летний Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне игрок провел 3 матча за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
Юрий Нагорных
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