Нагорных: «Фассон не сможет нам помочь 3 месяца»

Сегодня, 20:33
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал физическое состояние защитника команды Лукаса Фассона.
Бразилец получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:0).
— Каждый день читаю, что мы с кем-то ведем переговоры. До меня не доходило. Нам нужно укрепить линию защиты. Лукас Фассон, наверное, месяца 3 не сможет нам помочь. Но, как мы и говорили, мы в рамках тех возможностей, которые есть у клуба.
— 3 месяца?
— Мышечная травма. Надеемся, что восстановится раньше.
23-летний Фассон выступает за «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне игрок провел 3 матча за клуб во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.