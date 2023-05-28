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Сегодня, 19:02

Защитник «Локомотива» Фассон рассказал о ходе восстановления от разрыва крестообразной связки колена

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о ходе восстановления от травмы колена.

«Чувствую себя уже лучше», — сказал Фассон.

21-летний бразилец получил разрыв крестообразной связки колена 24 июля 2022 года в матче 2-го тура чемпионата России-2022/23 против «Ростова» (2:2). С тех пор футболист ни разу не появлялся на поле.

Фассон перешел в «Локомотив» в начале июля 2022 года из «Атлетику Паранаэнсе», защитник провел за московскую команду лишь 2 матча и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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