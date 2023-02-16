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Сегодня, 09:00

Конти: «Сегодня бан России есть, но завтра его могут снять. От этого все выиграют»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Защитник «Локомотива» Херман Конти.
Фото ФК «Локомотив»
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Защитник «Локомотива» Херман Конти в интервью «СЭ» рассказал, что он думает про отсутствие клубов РПЛ в еврокубках.

— Меня звали в США. Плюс была возможность остаться в Бразилии (прошлый сезон Конти провел в аренде в клубе «Америка Минейро», — Прим. «СЭ»). Предложение от «Локомотива» оказалось достаточно неожиданным — я уже и не рассчитывал вернуться в европейский футбол. Именно это — главная мотивация. Не деньги или что-либо еще. К тому же я знал, что это большой клуб, в котором все организовано на топ-уровне. Хочу добиться с ним успехов.

— Тебя не смущало, что переходишь в команду, которая идет на 14-м месте?

— Я понимаю, что статус и уровень «Локомотива» не позволят вылететь в первую лигу. Со своей стороны сделаю все, чтобы это не случилось. К тому же у нас есть еще и Кубок России!

— Но нет еврокубков.

— На эту ситуацию я никак не могу повлиять. Надеюсь, в ближайшем будущем российские клубы вернут в международные турниры. От этого выиграют абсолютно все.

— Но лично ты рассчитываешь сыграть в еврокубках? Или, переходя в «Локо», понимал, что это исключено?

— Я в курсе санкций ФИФА и УЕФА. Но, как уже сказал, никто не знает, что случится в дальнейшем. Сегодня бан России есть, а завтра его могут отменить.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Полное интервью с Херманом Конти читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Херман Конти
УЕФА
ФИФА
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