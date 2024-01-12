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Сегодня, 11:55

Магкеев о разрыве крестообразных связок: «Это морально давит, но я восстановился. Сейчас уже все хорошо»

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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о своем состоянии здоровья.

Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0), игра состоялась 8 мая 2023 года.

25 мая футболист перенес операцию в одной из французских клиник.

«Я уже проходил подобный этап, ощущения знакомые. Конечно, это морально давит, но прошло время, я восстановился. Сейчас уже все хорошо. Цель на вторую половину сезона? Провести как можно больше матчей и как можно больше выиграть», — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Магкеева.

В сезоне-2023/24 24-летний россиянин еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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