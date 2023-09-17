Защитник «Локомотива» Магкеев сообщил о запрете общаться со СМИ рядом со стадионом клуба

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев сообщил о запрете на общение с представителями СМИ рядом со стадионом своей команды.

«Нам нельзя общаться», — сказал Магкеев журналистам напротив вип-входа около парковки на стадионе «РЖД Арена» в ответ на вопрос о своем восстановлении от травмы.

Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0), игра состоялась 8 мая 2023 года. 25 мая футболист перенес операцию в одной из французских клиник. В сезоне-2023/24 он еще ни разу не появлялся на поле.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 17 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.