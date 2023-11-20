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Сегодня, 15:50

Защитник «Локомотива» Магкеев улетел в Сербию для проведения обследования

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Станислав Магкеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника Станислава Магкеева.

— Что со Станиславом Магкеевым?

— Магкеев улетел в Сербию на три дня для обследования к выходу в общую группу.

— Магкеев говорил, что в этом году, скорее всего, не выйдет на поле.

— В реабилитации крестообразной связки помимо функционального состояния есть и эмоциональное. Для этого и необходимо пройти тренировки в общей группе, чтобы эмоционально окрепнуть и быть уверенным на 100 процентов.

Магкеев получил разрыв крестообразной связки коленного сустава в матче 26-го тура чемпионата России-2022/23 против «Сочи» (3:0), игра состоялась 8 мая 2023 года.

25 мая футболист перенес операцию в одной из французских клиник. В сезоне-2023/24 он еще ни разу не появлялся на поле.

ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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