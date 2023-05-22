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Сегодня, 12:26

Ненахов о лучшем игроке сезона в РПЛ: «Малком или Клаудиньо? Я так не считаю»

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Из своих партнеров я могу назвать Артема Дзюбу, после прихода которого у нас пошли победы. Плюс Антон Миранчук, он стабильно забивает и играет хорошо. Также Макс Глушенков. В «Локомотиве» много хороших футболистов, но лучшего назвать тяжело», — цитирует Ненахова Metaratings.ru.

На уточняющий вопрос о том, кого он может назвать лучшим игроком сезона игрок железнодорожников сказал, что затрудняется ответить.

«Малком или Клаудиньо? Я так не считаю», — добавил он.

На счету вингера «Зенита» Малкома в этом сезоне РПЛ 23 гола и 9 передач в 27 матчах. У его одноклубника Клаудиньо — 5 голов и 1- передач в 24 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Антон Миранчук
Артем Дзюба
Клаудиньо
Максим Ненахов
Малком Филипе (Малком)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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