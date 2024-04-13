Ненахов назвал проблему «Локомотива» после возобновления чемпионата: «Много пропускаем»

Сегодня, 22:17
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился эмоциями от ничьи в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).
— Это наша большая проблема — много пропускаем. Поэтому над этим работать, будем что-то менять, — сказал Ненахов.
— Казалось, что после 3:1 отдали мяч ЦСКА, хотя до этого все контролировали? Психология?
— Тоже так показалось. Этому нет объяснения, потому что наоборот, говорили о том, чтобы контролировать игру до конца. Вышло так, что правда отдали мяч и свое преимущество.
— Второй раз в этом сезоне уже с 3:1 отдаете, можно ли говорить о том, что «Локомотив» слишком молодая команда и не хватает холоднокровия и опыта?
— Не знаю, это скорее виднее тренерскому штабу, чем мне.
Софья Грецкая