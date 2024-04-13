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Сегодня, 22:17

Ненахов назвал проблему «Локомотива» после возобновления чемпионата: «Много пропускаем»

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился эмоциями от ничьи в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

— Это наша большая проблема — много пропускаем. Поэтому над этим работать, будем что-то менять, — сказал Ненахов.

— Казалось, что после 3:1 отдали мяч ЦСКА, хотя до этого все контролировали? Психология?

— Тоже так показалось. Этому нет объяснения, потому что наоборот, говорили о том, чтобы контролировать игру до конца. Вышло так, что правда отдали мяч и свое преимущество.

— Второй раз в этом сезоне уже с 3:1 отдаете, можно ли говорить о том, что «Локомотив» слишком молодая команда и не хватает холоднокровия и опыта?

—  Не знаю, это скорее виднее тренерскому штабу, чем мне.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбивает удар в&nbsp;матче с &laquo;Локомотивом&raquo;. Безумное дерби «Локо» и ЦСКА: кошмар Акинфеева, заряженный Заболотный и 3:3!

Софья Грецкая

Максим Ненахов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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