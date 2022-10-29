Ненахов об игре «Локомотива»: «Неудачная серия продолжается»

Сегодня, 21:53
Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в 15-м туре РПЛ.
— Неудачная серия продолжается, к сожалению. Не забили в стопроцентном моменте, опять пропустили гол в начале матча. Тяжело, если честно, анализировать.
— Команда находится в подвешенном состоянии из-за того, что старый тренер ушел, а новый еще не пришел?
— Нет, из-за этого точно нет никаких проблем. Новый тренер (И.о. главного тренера Федоров — прим. «СЭ») — квалифицированный. Дело в нас, а не в тренерском штабе.
— В концовке была какая-то неразбериха. Почему не получилось серьезного навала?
— Наоборот все хотели забить гол. Наверно, неразбериха с этим была связана, мало открываний было под мяч, когда был аут, и все побежали вперед.
— Какое настроение в раздевалке после такого матча?
— На самом деле, мы неплохо играли, при всем при том, что мы проиграли. Настроение, конечно, ужасное. Команда при этом не падает духом, но позиции у нас тяжелые.
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