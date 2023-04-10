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Ненахов: «Зенит» — лучшая команда России, против них хочется настроиться на максимум»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча против «Зенита» в 22-м туре чемпионата России (1:2).

«Для нас каждый матч важен, так как мы шли на плохих позициях после первой части сезона. «Зенит» — лучшая команда России, против них хочется настроиться на максимум. «Зенит» не удивил — играли в свой привычный футбол. Стеночки, короткий пас, забегания. Бразильцы использовали свою технику», — сказал Ненахов «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Максим Ненахов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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