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Сегодня, 22:02

Защитник «Локомотива» Мампасси на правах аренды перешел в «Кортрейк»

Алина Савинова
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Защитник Марк Мампасси на правах аренды перешел из «Локомотива» в «Кортрейк», сообщает пресс-служба московской команды.

Соглашение аренды 20-летнего футболиста с бельгийским клубом будет действовать до конца сезона-2023/24.

Мампасси стал игроком «Локомотива» в 2022 году. Всего за железнодорожников он провел 21 матч и не отметился результативными действиями. Вторую половину прошлого сезона защитник провел на правах аренды в «Антальяспоре».

Источник: https://t.me/fclokomotiv/14730
ФК Локомотив (Москва)
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