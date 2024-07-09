Защитник «Локомотива» Мампасси продолжит выступать на правах аренды за «Кортрейк»

Сегодня, 15:21
«Локомотив» объявил, что защитник команды Марк Мампасси продолжит выступление за «Кортрейк» на правах аренды.
Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25.
Мампасси перешел в «Кортрейк» на правах аренды в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл 30 матчей за бельгийский клуб и отметился 2 голевыми передачами. Вторую часть сезона он провел на правах аренды в «Антальяспоре», но так и не принял участия в матчах чемпионата Турции.
Контракт футболиста с «Локомотивом» рассчитан до декабря 2026-го.