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Сегодня, 16:03

Защитник «Локомотива» Мампасси ушел в аренду в «Антальяспор»

Виктория Кравченко
Марк Мампасси.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешел в «Антальяспор». Соглашение платной аренды с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практики», — говорится в сообщении московского клуба.

17 декабря 2021 года Мампасси стал игроком «Локомотива», подписав контракт на 5 лет. За команду он провел 21 матч, не отметившись результативными действиями. В этом сезоне 19-летний защитник участвовал в 7 играх чемпионата России и двух матчах Кубка России.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/mampassi-loan/
ФК Антальяспор
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
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