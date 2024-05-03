Митай: «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда»

Защитник «Локомотива» Марио Митай поделился мнением об игре железнодорожников в этом сезоне.

«Последние матчи, как правило, мы действительно начинали без большого форварда-ориентира, но, по большому счету, нам не принципиально, находится ли у нас на острие высокий нападающий или быстрый и мобильный игрок невысокого роста.

Главное, чтобы все находящиеся на поле футболисты помогали команде добиваться необходимых результатов, вопрос роста или номинальной позиции не так важен», — цитирует игрока Legalbet.

«Локомотив» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.