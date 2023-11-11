Митай — о дриблинге Шелии в конце матча: «Нормальная ситуация в их положении»

Защитник «Локомотива» Марио Митай отреагировал на дриблинг вратаря «Ахмата» Георгии Шелии в конце матча 15-го тура РПЛ между железнодорожниками и грозненцами (2:1).

«Нормальная ситуация в их положении. Команда проигрывает с минимальным счетом, хотят отыграться, поэтому вратарь вышел в поле. Со всеми такое может быть. Здесь нет ничего необычного», — сказал Митай.

«Локомотив» с 24 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Игра пройдет 25 ноября.

(Сергей Жуков)