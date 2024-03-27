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27 марта, 09:40

Митай: «Если между мной и русским парнем будет небольшая разница в уровне, играть будет он»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Албанский защитник «Локомотива» Марио Митай поделился мнением о конкуренции в московском клубе.

«Когда я пришел, в команде был только один левый защитник — Тикнизян. Цорн допускал, что мы с Наиром будем играть по очереди, но спустя две недели после моего трансфера немцы ушли и мы стали играть в другой футбол. Когда меняется тренер и руководство, все, что говорилось до этого, не имеет значения. Надо доказывать все заново. Главное, я понял, что мне нужно начинать грызть землю и доказывать свою состоятельность новому тренеру. Прекрасно понимаю: если между мной и русским парнем будет небольшая разница в уровне, играть будет он. Это реальность, я ее принимаю и буду стараться быть на голову выше», — приводит слова Митая Sport24.

20-летний защитник перешел в «Локомотив» летом 2022 года из афинского АЕКа. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Митай всего сыграл за железнодорожников 37 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: Sport24
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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